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CSGO
0
Giao Hữu Quốc Tế
08:00 - 14.10
Nữ Mexico
vs
Nữ Jamaica
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3 - 4
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0 - 7
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4 - 0
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3 - 4
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0 - 7
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4 - 0
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VĐQG Costa Rica
09:00 - 14.10
AD San Carlos
vs
International San Carlos
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2 - 0
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4 - 1
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2 - 0
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4 - 1
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XMEN

-

-

-

-

-

-

Giao Hữu Quốc Tế
09:00 - 14.10
El Salvador U16
vs
Panama U16
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Ngoại Hạng Mông Cổ
12:00 - 14.10
Deren FC
vs
Khaan Khuns-Erchim FC
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1 - 3
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1 - 1
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2 - 2
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1 - 3
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1 - 1
Flag Flag
2 - 2
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JEAN

-

-

-

-

-

-

AFC Champions League 2
14:45 - 14.10
Melbourne Victory
vs
Seoul FC
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2 - 1
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1 - 0
Flag
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2 - 1
Flag Flag
1 - 0
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NICK

-

-

-

-

-

-

Ngoại Hạng Mông Cổ
15:00 - 14.10
FC Ulaanbaatar
vs
Khovd Western
Flag
3 - 0
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1 - 4
Flag
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3 - 0
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1 - 4
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POLO

-

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-

-

-

-

Trung Quốc U-21 League
15:00 - 14.10
Shanghai Port U20
vs
Hubei Istar U20
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1 - 5
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3 - 2
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3 - 3
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1 - 5
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3 - 2
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3 - 3
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-

-

-

-

-

-

Cúp Nga
15:30 - 14.10
SKA Khabarovsk
vs
Dynamo Kirov
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
TOM

-

-

-

-

-

-

UEFA Youth League
16:00 - 14.10
Bodo Glimt U19
vs
Dortmund U19
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4 - 0
Flag
Flag
4 - 0
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NEMO

-

-

-

-

-

-

Cúp Nhật Bản
16:30 - 14.10
Yokohama FC
vs
Urawa Red
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1 - 2
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2 - 1
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1 - 1
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1 - 2
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag
KEN

-

-

-

-

-

-

AFC Champions League Elite
17:00 - 14.10
Vissel Kobe
vs
Jeonbuk Hyundai
Flag
1 - 1
Flag
Flag
1 - 1
Flag
MAX

-

-

-

-

-

-

AFC Champions League Elite
17:00 - 14.10
Kashiwa Reysol
vs
Port FC
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
ASTRA

-

-

-

-

-

-

Cúp Nhật Bản
17:00 - 14.10
Nagoya Grampus
vs
Fagiano Okayama
Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag
TONI

-

-

-

-

-

-

Cúp Nhật Bản
17:00 - 14.10
Mito Hollyhock
vs
FC Tokyo
Flag
5 - 2
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
2 - 3
Flag
Flag
5 - 2
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
2 - 3
Flag
FILIP

-

-

-

-

-

-

Cúp Nhật Bản
17:00 - 14.10
Sagan Tosu
vs
Avispa Fukuoka
Flag
0 - 0
Flag Flag
2 - 0
Flag Flag
0 - 1
Flag
Flag
0 - 0
Flag Flag
2 - 0
Flag Flag
0 - 1
Flag
HIRO

-

-

-

-

-

-

Cúp Nhật Bản
17:00 - 14.10
Jubilo Iwata
vs
Kawasaki Frontale
Flag
2 - 2
Flag Flag
4 - 5
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
2 - 2
Flag Flag
4 - 5
Flag Flag
1 - 1
Flag
RIO

-

-

-

-

-

-

Cúp Nhật Bản
17:00 - 14.10
Matsumoto FC
vs
Sanfrecce Hiroshima
Flag
2 - 2
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
6 - 0
Flag
Flag
2 - 2
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
6 - 0
Flag
RAVEN

-

-

-

-

-

-

Cúp Nhật Bản
17:00 - 14.10
Yokohama Marinos
vs
Shimizu S-Pulse
Flag
0 - 1
Flag Flag
3 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
0 - 1
Flag Flag
3 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag
FELIX

-

-

-

-

-

-

Cúp Nhật Bản
17:00 - 14.10
Gainare Tottori
vs
Cerezo Osaka
Flag
2 - 0
Flag Flag
5 - 3
Flag Flag
4 - 0
Flag
Flag
2 - 0
Flag Flag
5 - 3
Flag Flag
4 - 0
Flag
JOHAN

-

-

-

-

-

-

Ngoại Hạng Kazakhstan
17:00 - 14.10
Irtysh Pavlodar
vs
FC Astana
Flag
2 - 0
Flag Flag
0 - 2
Flag Flag
0 - 4
Flag
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2 - 0
Flag Flag
0 - 2
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0 - 4
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Xem thêm lịch trực tiếp
Salvador Liga Mayor Basketball
08:15 - 14.10
Cojutepeque
vs
Salvadorenos

-

-

-

-

-

-

Liga de Baloncesto
08:30 - 14.10
Piratas de Bogota
vs
Motilones del Norte

-

-

-

-

-

-

Philippines UAAP Women
09:00 - 14.10
Nữ UST Growling
vs
Nữ FEU Lady Tamaraws

-

-

-

-

-

-

NBA
09:00 - 14.10
Sacramento Kings
vs
Portland Trail Blazers
ALAN

-

-

-

-

-

-

NBA
09:00 - 14.10
Los Angeles Lakers
vs
Golden State Warriors
TOMMY

-

-

-

-

-

-

Philippines UAAP Women
11:00 - 14.10
Nữ Lady Bulldogs
vs
Nữ UE Warriors

-

-

-

-

-

-

National Basketball League
15:30 - 14.10
Sydney Kings
vs
New Zealand Breakers
TOMMY

-

-

-

-

-

-

Philippines MPBL
16:00 - 14.10
Zamboanga Master Sardines
vs
Quezon Huskers
ALAN

-

-

-

-

-

-

VTB United League
16:30 - 14.10
Dynamo Vladivostok
vs
CSKA Moscow

-

-

-

-

-

-

Korean Basketball League
17:00 - 14.10
Daegu KOGAS
vs
Suwon Sonicboom
KOBE

-

-

-

-

-

-

Philippines MPBL
18:00 - 14.10
Batangas Rum Masters
vs
Cebu Classic
TOMMY

-

-

-

-

-

-

VTB United League
19:30 - 14.10
Enisey
vs
BC Samara
KOBE

-

-

-

-

-

-

FIBA Europe Cup
22:00 - 14.10
Neftchi IK
vs
VEF Riga Juniors
ALAN

-

-

-

-

-

-

VTB United League
23:00 - 14.10
Unics Kazan
vs
Uralmash

-

-

-

-

-

-

FIBA Europe Cup
23:30 - 14.10
Iraklis B.C.
vs
Würzburg

-

-

-

-

-

-

VTB United League
00:00 - 15.10
Lokomotiv Kuban
vs
Avtodor Saratov

-

-

-

-

-

-

EuroLeague
00:30 - 15.10
Anadolu Efes1976
vs
Bayern Munchen

-

-

-

-

-

-

EuroCup Basketball
01:00 - 15.10
Le Mans
vs
Rostock Seawolves

-

-

-

-

-

-

FIBA Europe Cup
01:30 - 15.10
Les Lions de Geneve
vs
Bakken Bears

-

-

-

-

-

-

FIBA Europe Cup
02:00 - 15.10
Lisboa e Benfica
vs
Denizli Basket

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
UTR Pro Match Series Men Singles
07:00 - 14.10
Suzuki Eita
vs
Wulfrano Martinez Mora Esdras
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Suzuki Eita
-
-
-
-
-
Wulfrano Martinez Mora Esdras
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Santa Cruz 2, Bolivia Men Singles
07:25 - 14.10
Gonzalo Villanueva
vs
Carlos Maria Zarate
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Gonzalo Villanueva
-
-
-
-
-
Carlos Maria Zarate
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

UTR Pro Match Series Men Singles
08:30 - 14.10
Gabriel Jessup
vs
Brice Patoux
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Gabriel Jessup
-
-
-
-
-
Brice Patoux
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

UTR Pro Match Series Men Singles
08:30 - 14.10
Antreas Djakouris
vs
Charlie Pade
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Antreas Djakouris
-
-
-
-
-
Charlie Pade
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

UTR Pro Match Series Men Singles
08:30 - 14.10
Lucas Hammond
vs
Daniel Jankoski
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Lucas Hammond
-
-
-
-
-
Daniel Jankoski
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

UTR Pro Match Series Men Singles
08:30 - 14.10
Thomas Linley
vs
Kosuke Shibano
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Thomas Linley
-
-
-
-
-
Kosuke Shibano
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Wuhan, China Women Singles
10:00 - 14.10
Magdalena Frech
vs
Iga Swiatek
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Magdalena Frech
-
-
-
-
-
Iga Swiatek
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

WTA Wuhan, China Women Singles
10:00 - 14.10
Marie Bouzkova
vs
Maja Chwalinska
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Marie Bouzkova
-
-
-
-
-
Maja Chwalinska
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Wuhan, China Women Doubles
10:00 - 14.10
Maria Kozyreva
Peyton Stearns
vs
Shuko Aoyama
Liang En-shuo
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Maria Kozyreva/Peyton Stearns
-
-
-
-
-
Shuko Aoyama/Liang En-shuo
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Wuhan, China Women Singles
10:00 - 14.10
Elina Svitolina
vs
Liudmila Samsonova
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Elina Svitolina
-
-
-
-
-
Liudmila Samsonova
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Wuhan, China Women Singles
10:00 - 14.10
Sonay Kartal
vs
Belinda Bencic
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Sonay Kartal
-
-
-
-
-
Belinda Bencic
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Shanghai, China Men Singles
11:00 - 14.10
Botic van de Zandschulp
vs
Rafael Jodar
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Botic van de Zandschulp
-
-
-
-
-
Rafael Jodar
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Wuhan, China Women Singles
11:10 - 14.10
Yulia Putintseva
vs
Diana Shnaider
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Yulia Putintseva
-
-
-
-
-
Diana Shnaider
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Wuhan, China Women Singles
11:10 - 14.10
Jasmine Paolini
vs
Nikola Bartunkova
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jasmine Paolini
-
-
-
-
-
Nikola Bartunkova
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Wuhan, China Women Singles
11:10 - 14.10
Iva Jovic
vs
Dayana Yastremska
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Iva Jovic
-
-
-
-
-
Dayana Yastremska
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Wuhan, China Women Singles
11:10 - 14.10
Karolina Muchova
vs
Caty Mcnally
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Karolina Muchova
-
-
-
-
-
Caty Mcnally
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

WTA Wuhan, China Women Singles
13:00 - 14.10
Jeļena Ostapenko
vs
Jessica Pegula
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jeļena Ostapenko
-
-
-
-
-
Jessica Pegula
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

ATP Shanghai, China Men Singles
17:00 - 14.10
Daniil Medvedev
vs
Stefanos Tsitsipas
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Daniil Medvedev
-
-
-
-
-
Stefanos Tsitsipas
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

WTA Wuhan, China Women Singles
19:10 - 14.10
Shi Han
vs
Leylah Fernandez
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Shi Han
-
-
-
-
-
Leylah Fernandez
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
Denmark Open, Doubles
14:00 - 14.10
Kang Min-hyuk
Lee Jong Min
vs
Aaron Tai
Roy King Yap
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kang Min-hyuk/Lee Jong Min
-
-
-
-
-
Aaron Tai/Roy King Yap
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Denmark Open, Mixed Doubles
14:10 - 14.10
Pakkapon Teeraratsakul
Sapsiree Taerattanachai
vs
Liu Kuang Heng
Hsu Yin-hui
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Pakkapon Teeraratsakul/Sapsiree Taerattanachai
-
-
-
-
-
Liu Kuang Heng/Hsu Yin-hui
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Denmark Open, Mixed Doubles
14:10 - 14.10
Yang Po-hsuan
Hu Ling-fang
vs
Dejan Ferdinansyah
Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Yang Po-hsuan/Hu Ling-fang
-
-
-
-
-
Dejan Ferdinansyah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Denmark Open, Mixed Doubles
14:50 - 14.10
Yuta Watanabe
Maya Taguchi
vs
Gao Jiaxuan
Wu Mengying
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Yuta Watanabe/Maya Taguchi
-
-
-
-
-
Gao Jiaxuan/Wu Mengying
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Denmark Open, Mixed Doubles
15:00 - 14.10
Goh Soon Huat
Shevon Lai Jemie
vs
Chen Zhiyi
Francesca Corbett
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Goh Soon Huat/Shevon Lai Jemie
-
-
-
-
-
Chen Zhiyi/Francesca Corbett
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Denmark Open, Mixed Doubles
15:00 - 14.10
Presley Smith
Jennie Gai
vs
Cheng Xing
Zhang Chi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Presley Smith/Jennie Gai
-
-
-
-
-
Cheng Xing/Zhang Chi
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Denmark Open, Singles
15:40 - 14.10
Alwi Farhan
vs
Ayush Shetty
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alwi Farhan
-
-
-
-
-
Ayush Shetty
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Denmark Open, Mixed Doubles
15:50 - 14.10
Tanadon Punpanich
Jhenicha Sudjaipraparat
vs
Jiang Zhenbang
Wei Yaxin
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tanadon Punpanich/Jhenicha Sudjaipraparat
-
-
-
-
-
Jiang Zhenbang/Wei Yaxin
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Denmark Open, Singles
15:50 - 14.10
Angus Ng Ka Long
vs
Tanaka Yushi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Angus Ng Ka Long
-
-
-
-
-
Tanaka Yushi
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Denmark Open, Mixed Doubles
16:30 - 14.10
Alexander Dunn
Julie MacPherson
vs
Mathias Christiansen
Alexandra Boje
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alexander Dunn/Julie MacPherson
-
-
-
-
-
Mathias Christiansen/Alexandra Boje
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Denmark Open, Singles
16:40 - 14.10
Toma Junior Popov
vs
Yudai Okimoto
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Toma Junior Popov
-
-
-
-
-
Yudai Okimoto
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Denmark Open, Women Singles
16:40 - 14.10
Huang Yu-Hsun
vs
Neslihan Yigit
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Huang Yu-Hsun
-
-
-
-
-
Neslihan Yigit
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Denmark Open, Women Singles
17:20 - 14.10
Supanida Katethong
vs
Putri Kusuma Wardani
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Supanida Katethong
-
-
-
-
-
Putri Kusuma Wardani
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Denmark Open, Singles
17:30 - 14.10
Lin Chun-yi
vs
Jonatan Christie
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Lin Chun-yi
-
-
-
-
-
Jonatan Christie
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Denmark Open, Mixed Doubles
17:30 - 14.10
Chen Tangjie
Chan Wen Tse
vs
Jimmy Wong
Cheng Su Yin
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Chen Tangjie/Chan Wen Tse
-
-
-
-
-
Jimmy Wong/Cheng Su Yin
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Denmark Open, Doubles
18:10 - 14.10
He Jiting
Ren Xiangyu
vs
Satwiksairaj Rankireddy
Chirag Shetty
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
He Jiting/Ren Xiangyu
-
-
-
-
-
Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Denmark Open, Singles
18:20 - 14.10
Nhat Nguyen
vs
Panitchaphon Teeraratsakul
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nhat Nguyen
-
-
-
-
-
Panitchaphon Teeraratsakul
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Denmark Open, Singles
18:20 - 14.10
Chi Yu Jen
vs
Kodai Naraoka
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Chi Yu Jen
-
-
-
-
-
Kodai Naraoka
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Denmark Open, Singles
19:00 - 14.10
Weng Hongyang
vs
Christo Popov
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Weng Hongyang
-
-
-
-
-
Christo Popov
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Denmark Open, Women Singles
19:10 - 14.10
Unnati Hooda
vs
Han Qianxi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Unnati Hooda
-
-
-
-
-
Han Qianxi
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
V.League Women
12:00 - 14.10
Nữ Hà Nội TASCO
vs
Nữ BCTT-BĐ19
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Hà Nội TASCO
-
-
-
-
-
Nữ BCTT-BĐ19
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

Sultanlar Ligi Women
20:00 - 14.10
Nữ Aras Kargo
vs
Nữ Galatasaray
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Aras Kargo
-
-
-
-
-
Nữ Galatasaray
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

Sultanlar Ligi Women
23:00 - 14.10
Nữ Fenerbahce
vs
Nữ Goztepe
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Fenerbahce
-
-
-
-
-
Nữ Goztepe
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

Serie A1 Women
01:30 - 15.10
Nữ Chieri 76
vs
Nữ Imoco Volley
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Chieri 76
-
-
-
-
-
Nữ Imoco Volley
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
lol
Demacia Cup Global Invitational 2026
16:00 - 14.10
BNK FearX
vs
KT Rolster
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

EMEA Masters Summer 2026
23:00 - 14.10
Anubis Gaming
vs
Solary
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

Demacia Cup Global Invitational 2026
16:00 - 15.10
Team WE
vs
HANJIN BRION
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

dota2
DreamLeague Season 30
08:03 - 14.10
Pibbles Corp
vs
Playtime
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

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DreamLeague Season 30
11:00 - 14.10
Zenith
vs
The Goal Of All Life Is Death
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

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DreamLeague Season 30
11:00 - 14.10
Imperial Power
vs
Cloud Dawning
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

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EPL Masters III
17:00 - 17.10
Puckchamp
vs
Inner Circle X Insanity
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

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GIẢI ĐẤU CHÍNH

TIN TỨC MỚI

Nhận định - soi kèo

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Nhận định soi kèo Newcastle vs Man City lúc 3h00 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Newcastle vs Man City lúc 3h00 ngày 8/3/2026

Trong cuộc đối đầu giữa Newcastle vs Man City, các cầu thủ đội khách Man City hoàn toàn tự tin có được chiến thắng trong trận đấu này.

05/03/2026
Nhận định soi kèo Atletico Madrid vs Sociedad lúc 0h30 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Atletico Madrid vs Sociedad lúc 0h30 ngày 8/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Wrexham vs Chelsea lúc 0h45 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Wrexham vs Chelsea lúc 0h45 ngày 8/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Bayern vs Gladbach lúc 2h30 ngày 7/3/2026

Nhận định soi kèo Bayern vs Gladbach lúc 2h30 ngày 7/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Celta Vigo vs Real Madrid lúc 3h00 ngày 7/3/2026

Nhận định soi kèo Celta Vigo vs Real Madrid lúc 3h00 ngày 7/3/2026

04/03/2026

Video highlight

LỜI GIỚI THIỆU

Xôi Lạc TV là một trong những cái tên được nhiều người hâm mộ tìm kiếm khi muốn theo dõi tường thuật trực tiếp bóng đá. Với định hướng mang đến trải nghiệm xem bóng đá trực tuyến thuận tiện, Xoilac thu hút sự quan tâm nhờ nội dung bóng đá đa dạng, khả năng truy cập linh hoạt và nhiều tiện ích hỗ trợ người xem.

Hãy cùng khám phá những điểm nổi bật của XoilacZ và cách theo dõi bóng đá trực tuyến hiệu quả qua bài viết dưới đây.

Xoilac tv trực tiếp bóng đá
Xoilac TV trực tiếp bóng đá

Xôi Lạc TV là gì?

Xôi Lạc TV là nền tảng trực tiếp bóng đá được đông đảo người hâm mộ quan tâm, mang đến cơ hội hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao. Với mong muốn kết nối cộng đồng yêu bóng đá, Xoilac TV hướng đến trải nghiệm theo dõi các cuộc đối đầu hấp dẫn một cách thuận tiện, nhanh chóng trên nhiều thiết bị khác nhau.

Bên cạnh nhu cầu tường thuật trực tiếp bóng đá hôm nay, xoilac tv còn gắn liền với những tiện ích được người hâm mộ quan tâm như lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng, livescore và highlight bóng đá.

Không chỉ chú trọng nội dung, Xoilac còn chú trọng xây dựng giao diện website thân thiện, thao tác đơn giản và trải nghiệm truy cập linh hoạt. Dù sử dụng điện thoại, laptop hay Smart TV, người xem đều dễ dàng tra cứu thông tin về trận đấu yêu thích. Nhờ đó, Xoilac trở thành cái tên quen thuộc trong các lượt tìm kiếm bóng đá trực tuyến của khán giả Việt Nam.

Xoilac TV trực tiếp bóng đá hôm nay

Xoilac trực tiếp bóng đá là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhằm đáp ứng nhu cầu đó. Để lựa chọn trận đấu phù hợp, người dùng nên kiểm tra lịch thi đấu mới nhất và đối chiếu với thông tin từ ban tổ chức giải.

Xoilac hôm nay có trận gì?

Khi truy cập vào website, người hâm mộ thường quan tâm đến danh sách các trận đấu diễn ra trong ngày. Những cuộc đối đầu thuộc Ngoại hạng Anh, La Liga, Champions League hay các giải đấu đội tuyển quốc gia luôn có khả năng thu hút lượng lớn khán giả.

Đồng hành cùng với xoilac bong da, người xem dễ dàng tra cứu thông tin theo tên giải đấu, câu lạc bộ hoặc khung giờ thi đấu. Việc phân loại nội dung rõ ràng giúp quá trình lựa chọn trận đấu trở nên thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, lịch thi đấu có thể thay đổi do điều kiện thời tiết, quyết định của ban tổ chức hoặc những yếu tố khách quan khác. Vì vậy, người dùng Xôi Lạc TV nên kiểm tra thông tin trước giờ bóng lăn để tránh nhầm lẫn.

Link Xoilac hôm nay

Bên cạnh lịch thi đấu, link xem bóng đá cũng là nội dung được cập nhật thường xuyên. Người dùng muốn tìm nguồn phát dễ truy cập, hình ảnh rõ nét và phù hợp với thiết bị đang sử dụng.

Trước khi xem bóng đá xoilac, người hâm mộ cần chú ý đến địa chỉ website. Một số trang có thể sử dụng tên gọi tương tự nhằm thu hút lượt truy cập nhưng không thuộc cùng đơn vị quản lý.

Ngoài ra, Xoilac Trực tiếp bóng đá là từ khóa thường xuất hiện khi người dùng muốn tìm kiếm nội dung đang phát trực tiếp. Tuy nhiên, khả năng xem từng trận đấu còn phụ thuộc vào nguồn phát, tình trạng hoạt động và quyền phát sóng.

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Xoilac TV Trực Tiếp Bóng Đá

Xoilac TV cập nhật những giải đấu nào?

Bóng đá thế giới sở hữu hệ thống giải đấu phong phú với nhiều phong cách thi đấu khác nhau. Dưới đây là một số giải đấu hàng đầu được link xoilac cung cấp như:

Ngoại hạng Anh Premier League

Ngoại hạng Anh là một trong những giải vô địch quốc gia thu hút sự quan tâm lớn trên toàn cầu. Giải đấu nổi bật với tốc độ thi đấu cao, sự cạnh tranh quyết liệt và những cuộc đối đầu hấp dẫn. Các câu lạc bộ như Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea và Manchester City sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Giải vô địch Tây Ban Nha La Liga

La Liga được biết đến với lối chơi giàu kỹ thuật và truyền thống bóng đá tấn công. Real Madrid và Barcelona là hai câu lạc bộ có sức ảnh hưởng lớn, góp phần tạo nên sức hấp dẫn của giải đấu. Hiện tại, chuyên trang XoilacTV không chỉ cung cấp link xem bóng đá mà còn cập nhật nhiều thông tin như lịch thi đấu, kết quả và cuộc đua vô địch La Liga.

Giải vô địch Italia Serie A

Serie A nổi bật với chiều sâu chiến thuật và tính cạnh tranh giữa các đội bóng. Inter Milan, Juventus, AC Milan, Napoli và AS Roma là những cái tên quen thuộc đối với người yêu bóng đá Italia. Đồng hành cùng Xoilac trực tiếp bóng đá, khán giả sẽ được thưởng thức những cuộc đối đầu quan trọng tại Serie A.

Giải vô địch Đức Bundesliga

Bundesliga thu hút người hâm mộ nhờ lối chơi tốc độ, tinh thần tấn công và bầu không khí sôi động trên khán đài. Bayern Munich, Borussia Dortmund và Bayer Leverkusen là những đội bóng được nhiều khán giả quan tâm.

UEFA Champions League

Champions League là sân chơi danh giá dành cho các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Giải đấu quy tụ nhiều đội bóng mạnh và những cầu thủ xuất sắc. Các cuộc đối đầu tại Champions League thường mang tính cạnh tranh cao, đặc biệt khi bước vào giai đoạn loại trực tiếp.

Giải vô địch Pháp Ligue 1

Ligue 1 là giải đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Pháp. Đây là nơi nhiều cầu thủ trẻ tài năng phát triển trước khi chuyển đến những câu lạc bộ lớn tại châu Âu. Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco và Lyon là những đội bóng quen thuộc.

Các giải đấu bóng đá Việt Nam

Bóng đá Việt Nam luôn giữ vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ trong nước. V.League, Cúp Quốc gia và những giải đấu trẻ góp phần phát triển nền bóng đá chuyên nghiệp. Ngoài kết quả, thông tin về cầu thủ, huấn luyện viên và bảng xếp hạng cũng được quan tâm thường xuyên.

World Cup và những giải đấu đội tuyển quốc gia

World Cup, EURO, Asian Cup và ASEAN Championship là những giải đấu thu hút sự chú ý của đông đảo người yêu bóng đá. Mỗi giải đấu mang đến những cuộc cạnh tranh giữa các đội tuyển quốc gia với bản sắc chiến thuật và truyền thống riêng.

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Xoilac TV – Kênh trực tiếp bóng đá tốc độ cao được yêu thích nhất

Xôi Lạc TV có những tính năng gì?

Một nền tảng bóng đá trực tuyến có thể đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau nếu tích hợp đầy đủ các chuyên mục thông tin. Dưới đây là những tính năng mà Xôi Lạc TV cung cấp:

Trực tiếp bóng đá

Trực tiếp bóng đá là tính năng được quan tâm hàng đầu. Người hâm mộ muốn theo dõi diễn biến trận đấu theo thời gian thực, từ những pha phối hợp đến các tình huống ghi bàn. Khả năng xem trực tiếp thực tế còn phụ thuộc vào đường truyền, nguồn phát và quyền phân phối nội dung.

Lịch thi đấu

Lịch thi đấu bóng đá giúp người xem chủ động theo dõi những trận cầu sắp diễn ra. Một chuyên mục được tổ chức tốt cần hiển thị đầy đủ thời gian, giải đấu và tên hai đội bóng.

Đối với Xoilac, khả năng tìm kiếm lịch theo ngày hoặc giải đấu là yếu tố có thể cải thiện trải nghiệm người dùng. Thông tin chính xác giúp khán giả dễ dàng sắp xếp thời gian theo dõi.

Kết quả bóng đá

Chuyên mục kết quả bóng đá tại XoilacTV giúp người hâm mộ nhanh chóng nắm bắt tỷ số của các trận đấu đã kết thúc. Ngoài tỷ số, các dữ liệu về bàn thắng và thẻ phạt cũng mang đến góc nhìn chi tiết hơn.

Tỷ số và livescore

Livescore hỗ trợ cập nhật diễn biến trận đấu theo thời gian thực. Đây là tiện ích phù hợp với người bận rộn hoặc không thể xem video. Các dữ liệu được cập nhật nhanh và chính xác, mang đến cho khán giả coi trực tiếp bóng đá trải nghiệm theo dõi nhiều trận đấu sẽ thuận tiện hơn.

Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng phản ánh vị trí của các đội bóng sau từng vòng đấu. Những thông số quan trọng thường bao gồm số trận, điểm số, hiệu số bàn thắng và thành tích gần đây. Đây cũng là nguồn thông tin hữu ích trước những trận đấu quan trọng.

Highlight

Highlight giúp người xem thưởng thức lại các tình huống nổi bật mà không cần theo dõi toàn bộ trận đấu. Các video tổng hợp bàn thắng, cơ hội nguy hiểm và pha cứu thua có thể giúp người hâm mộ nhanh chóng nắm bắt diễn biến chính.

Tin bóng đá

Tin bóng đá là chuyên mục bổ trợ quan trọng, cung cấp thông tin về chuyển nhượng, phong độ, lực lượng và các sự kiện thể thao. Những bài viết có thông tin chính xác, cập nhật thường xuyên và trình bày dễ hiểu sẽ mang đến giá trị tham khảo hữu ích.

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Địa chỉ xem bóng đá trực tuyến tốc độ cao full HD tại Xôi Lạc TV

Vì sao người dùng tìm kiếm Xoi Lac TV?

Sự phổ biến của hình thức giải trí trực tuyến khiến nhu cầu tìm kiếm những nền tảng bóng đá ngày càng đa dạng. Xoi Lac TV là một trong những từ khóa được người hâm mộ sử dụng khi muốn tìm kiếm trận đấu hoặc thông tin thể thao.

  • Khả năng truy cập bằng nhiều thiết bị là yếu tố được quan tâm. Người xem bóng đá trực tiếp tại Xôi Lạc TV có thể sử dụng điện thoại, laptop hoặc màn hình lớn để thưởng thức trận đấu cùng gia đình.
  • Nhu cầu tìm kiếm thông tin nhanh chóng cũng góp phần gia tăng số lượng người truy cập vào các kênh bóng đá trực tiếp như Xoilac TV.
  • Nhiều khán giả coi trực tiếp bóng đá quan tâm đến trải nghiệm bình luận bóng đá tiếng Việt. Những lời bình gần gũi, giàu cảm xúc góp phần tạo nên bầu không khí sôi động khi theo dõi trận đấu.
  • Các yếu tố như giao diện thân thiện, cách sắp xếp nội dung và khả năng tìm kiếm cũng ảnh hưởng đến sự quan tâm của người dùng.

Hướng dẫn cách xem trực tiếp bóng đá tại Xoilac TV

Để xem bóng đá trực tiếp tại XoilacTV, người hâm mộ thực hiện theo các bước đơn giản sau:

  • Bước 1: Chuẩn bị thiết bị và kết nối internet
  • Bước 2: Tìm kiếm địa chỉ website Xôi Lạc Z chuẩn xác
  • Bước 3: Tìm trận đấu yêu thích bằng cách sử dụng tên đội bóng, giải đấu hoặc thời gian thi đấu để lựa chọn nội dung phù hợp.
  • Bước 4: Chọn link xem trực tiếp bóng đá phù hợp và bắt đầu thưởng thức trận đấu
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Ưu điểm của kênh Xôi Lạc TV

Một số lưu ý khi xem bóng đá trực tuyến

Để có trải nghiệm theo dõi bóng đá thuận tiện, người dùng cần quan tâm đến cả chất lượng kỹ thuật lẫn yếu tố an toàn thông tin.

  • Đảm bảo kết nối internet đủ ổn định
  • Sử dụng trình duyệt Google, Chrome, Cốc cốc… được cập nhật thường xuyên
  • Truy cập đúng địa chỉ Xôi Lạc
  • Tra cứu lịch thi đấu để nắm được lịch phát sóng trực tiếp
  • Lựa chọn chất lượng phát sóng phù hợp với đường truyền và thiết bị
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Xem tructiepbongda hôm nay

Các câu hỏi thường gặp về Xôi Lạc TV

Xoilac TV có cung cấp lịch thi đấu bóng đá không?

Lịch thi đấu là một trong những nội dung được người dùng quan tâm khi truy cập Xoilac TV. Để biết thông tin chính xác, nên kiểm tra chuyên mục tương ứng trên website và đối chiếu với lịch từ ban tổ chức giải đấu.

Xoilac TV có thể xem bóng đá miễn phí không?

Việc xem bóng đá miễn phí hay có thu phí phụ thuộc vào chính sách của từng dịch vụ và quyền phát sóng. Người dùng truy cập vào Xoilac nên kiểm tra điều khoản sử dụng trước khi truy cập nội dung.

Có thể xem Xoilac TV trên Smart TV không?

Người xem có thể thử truy cập Xoilac Tivi bằng trình duyệt Smart TV hoặc sử dụng tính năng truyền màn hình từ điện thoại, laptop. Khả năng hoạt động còn phụ thuộc vào hệ điều hành và công nghệ phát video.

Xoilac TV có cập nhật tỷ số bóng đá không?

Tỷ số và livescore là những nội dung thường được người dùng truy cập tại Xoilac. Tuy nhiên, khả năng cập nhật theo thời gian thực và tốc độ hiển thị phụ thuộc vào nguồn dữ liệu của từng website.

Xoilac TV có phát sóng tất cả các giải đấu không?

Không thể khẳng định Xoilac TV Trực tiếp Bóng đá sở hữu quyền phát sóng tất cả các giải đấu. Danh sách trận đấu có thể thay đổi tùy thời điểm, khu vực và thỏa thuận bản quyền.

Kết luận

Xôi Lạc TV là điểm đến được nhiều người hâm mộ quan tâm khi muốn theo dõi bóng đá trực tuyến và cập nhật những thông tin thể thao hấp dẫn. Với nội dung đa dạng, giao diện thân thiện cùng các tiện ích, chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm tuyệt vời nhất cho các tín đồ bóng đá. Hy vọng những chia sẻ trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Xoilac và các tính năng nổi bật của nền tảng.

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